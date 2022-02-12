Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной украинской певицей и звездой "Орел и Решка". Также артистка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

В новом сторис звезда опубликовала ссылку на пост тренера, где занималась спортом.

"Чтобы пресс горел", - написала Мишель.

А в посте тренера было полноценное видео со всеми упражнениями, которые сделала Андраде.

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"После этого пресс горит так хорошо. Ты захочешь это сохранить на потом. Мой главный совет при выполнении этой тренировки - убедитесь, что Вы все время контролируете и ощущаете как работает пресс", - написал тренер.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мой пресс и я передаем вам огонь, спасибо", "Спасибо большое! То, что нужно", "Вау какая красивая фигура у Мишель", "Класс! Спасибо за наглядный комплекс упражнений!".

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