Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга Мартыновская опубликовала фото с коллегой, приурочив его ко Дню всех влюбленных. В этот день парочки публикуют в социальных сетях свои совместные фото, но звезда шоу поделилась фото с Ярославским. Она позировала в эффектном платье, а Владимир в костюме.
«Love is – когда допускаешь два шефа на одной кухне. По законам партнерства и дружбы, двойная порция завтрака сильнее любых стереотипов», - подписала фото Мартыновская.
В комментариях яркой парочке оставили массу теплых слов.
«Вы классные», «Оля, я вас не узнала», «Боже, какая ты вкусняшка», «О! Оля! Какая невероятная», «Какие классные», «Вы невероятны», «Вы крутые», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что паре уже долгое время приписывают роман, потому что они постоянно вместе, а их социальные сети пестрят совместными фото.
Напомним, что Мартыновская засветила дочь от бывшего мужа: вместо танцпола – кухня.
Как ранее сообщала Politeka, Мартыновская дала необычный рецепт ко Дню Святого Валентина: "Самый главный ингредиент...".
Также Politeka писала, что Мартыновская удивила деловым видом с Forbes: «Тиндер уже не тот».