Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская впечатлила яркой фотосессией со своим коллегой Владимиром Ярославским, подогрев слухи об их романе.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга Мартыновская опубликовала фото с коллегой, приурочив его ко Дню всех влюбленных. В этот день парочки публикуют в социальных сетях свои совместные фото, но звезда шоу поделилась фото с Ярославским. Она позировала в эффектном платье, а Владимир в костюме.

«Love is – когда допускаешь два шефа на одной кухне. По законам партнерства и дружбы, двойная порция завтрака сильнее любых стереотипов», - подписала фото Мартыновская.

В комментариях яркой парочке оставили массу теплых слов.

«Вы классные», «Оля, я вас не узнала», «Боже, какая ты вкусняшка», «О! Оля! Какая невероятная», «Какие классные», «Вы невероятны», «Вы крутые», - пишут пользователи сети.

Отметим, что паре уже долгое время приписывают роман, потому что они постоянно вместе, а их социальные сети пестрят совместными фото.

Напомним, что Мартыновская засветила дочь от бывшего мужа: вместо танцпола – кухня.

Как ранее сообщала Politeka, Мартыновская дала необычный рецепт ко Дню Святого Валентина: "Самый главный ингредиент...".

Также Politeka писала, что Мартыновская удивила деловым видом с Forbes: «Тиндер уже не тот».