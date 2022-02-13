Як передає Politeka.net, Ольга Мартиновська є однією з суддів кулінарного шоу "МастерШеф". Колись вона і сама була переможницею цього шоу, і завдяки своєму таланту змогла стати суддею.

На своїй сторінці в Instagram Мартинівська вирішила порадувати своїх шанувальників новим рецептом і дати пораду, що приготувати для рідних напередодні Дня Закоханих.

"Уже завтра свято всіх закоханих ❤️



І, звісно ж, я не можу залишити вас без особливої романтичної закуски.



Тому зберігайте цей пост та нумо експериментувати зі смачними такос у дусі гарячої Мексики 🔥



То що? Готуємо такос? 🌮



Головний інгредієнт та основа цієї страви — це кукурудзяний коржик! Наповнювати його можна чим завгодно. Але запам’ятайте основне правило такос — до них не кладуть сир! Ні-ко-ли☝️



Отож беріть готові основи та кладіть на середину столу. А навкруги — найрізноманітніше наповнення. У такі святкові дні собі відмовляти не можна!



В основі такос — гостренький томатно-перцевий соус. А потім фантазуйте: додавайте м’ясо, морепродукти чи бобові. Зверху — свіжі овочі, сальсу чи гуакамоле. І зелені, звісно, не шкодуйте!



Я пропоную 👇🏻



• посмажити на грилі гребінці з часником та доповнити їх червоною ікрою, авокадо й томатами конкасе

• розігріти на вогні креветки, аби надати страві витонченого смаку (до речі, завжди, коли смажите креветки, залишайте їх у панцирах — тоді м’якоть більш насичується ароматами)

• наріжте томати та приправте сіллю, перцем і оливковою олією

• розімніть авокадо, додайте сік лайма, сіль, перець та оливкову олію

• підготуйте хамон

• наріжте гострого перчику

• подрібніть і щедро наріжте зелені цибулі та коріандру

• запечіть філе курятини або ж протушкуйте яловичину чи квасолю з овочами.



Не обмежуйте свою фантазію. І так, не забудьте охолодити біле сухе!



Дивуйте коханих особливим. І все ж пам‘ятайте, що найголовніший інгредієнт будь-якої страви — любов. Завжди, не тільки 14-го лютого", - поділилася рецептом Ольга Мартиновська.

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