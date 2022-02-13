Як передає Politeka.net, Ольга Мартиновська є однією з суддів кулінарного шоу "МастерШеф". Колись вона і сама була переможницею цього шоу, і завдяки своєму таланту змогла стати суддею.
На своїй сторінці в Instagram Мартинівська вирішила порадувати своїх шанувальників новим рецептом і дати пораду, що приготувати для рідних напередодні Дня Закоханих.
"Уже завтра свято всіх закоханих ❤️
І, звісно ж, я не можу залишити вас без особливої романтичної закуски.
Тому зберігайте цей пост та нумо експериментувати зі смачними такос у дусі гарячої Мексики 🔥
То що? Готуємо такос? 🌮
Головний інгредієнт та основа цієї страви — це кукурудзяний коржик! Наповнювати його можна чим завгодно. Але запам’ятайте основне правило такос — до них не кладуть сир! Ні-ко-ли☝️
Отож беріть готові основи та кладіть на середину столу. А навкруги — найрізноманітніше наповнення. У такі святкові дні собі відмовляти не можна!
В основі такос — гостренький томатно-перцевий соус. А потім фантазуйте: додавайте м’ясо, морепродукти чи бобові. Зверху — свіжі овочі, сальсу чи гуакамоле. І зелені, звісно, не шкодуйте!
Я пропоную 👇🏻
• посмажити на грилі гребінці з часником та доповнити їх червоною ікрою, авокадо й томатами конкасе
• розігріти на вогні креветки, аби надати страві витонченого смаку (до речі, завжди, коли смажите креветки, залишайте їх у панцирах — тоді м’якоть більш насичується ароматами)
• наріжте томати та приправте сіллю, перцем і оливковою олією
• розімніть авокадо, додайте сік лайма, сіль, перець та оливкову олію
• підготуйте хамон
• наріжте гострого перчику
• подрібніть і щедро наріжте зелені цибулі та коріандру
• запечіть філе курятини або ж протушкуйте яловичину чи квасолю з овочами.
Не обмежуйте свою фантазію. І так, не забудьте охолодити біле сухе!
Дивуйте коханих особливим. І все ж пам‘ятайте, що найголовніший інгредієнт будь-якої страви — любов. Завжди, не тільки 14-го лютого", - поділилася рецептом Ольга Мартиновська.
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