Відома шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська постала перед камерою в елегантному білому костюмі.

Як передає Politeka.net, Ольга Мартиновська прославилася як переможниця третього сезону кулінарного шоу"МастерШеф". Завдяки своєму таланту вона домоглася багато чого і сама стала суддею цього шоу.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар опублікувала нове фото. На кадрі Ольга Мартиновська постала в дивовижному строгому образі. На ній елегантний білий брючний костюм, який надає її зовнішності строгий вигляд. В руках суддя "МастерШеф "тримає журнал"Forbes". А на столі біля лежать сонцезахисні окуляри в чорному футлярі.

"Тіндер вже не той", - підписала фото Ольга Мартиновська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Так і чоловіки вже не ті, Оля", "Гарне фото", "Супер", "Ржу, правильно", "Красива ви", "Оля ❤️".

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська розповіла сенс свого татуювання на руці, яку їй набив учасник четвертого сезону "МастерШеф" Мілан.

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