Известный шеф-повар и главный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в День Святого Валентина решил приоткрыть завесу своей личной жизни.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Эктор Хименес-Браво засветил свою возлюбленную, о которой много говорил, но никогда не показывал. Правда, лицо девушки шеф-повара все же оказалось спрятанным за телефоном. Парочка позировала в белоснежных халатах, впечатлив влюбленным видом.

«Да, обещал не постить. Но, просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы», - подписал фото шеф-повар.

В комментариях Эктору оставили массу комплиментов. Не обошлось без вопросов о возрасте возлюбленной.

«Уххх, сердце не одиноко))) Я рада) Счастья», «Урааааа! Всего самого хорошего», «Ооооо, жаришка», «Любите и будьте любимы!», «Отписываюсь, не могу на такую радость смотреть», «Красавцы. Любите друг друга и будьте счастливы. А счастье любит тишину», «Ей 18 есть?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Хименес-Браво показал, чем порадовать близких: "Готовьте любимым".

Как ранее сообщала Politeka, Хименес-Браво рассказал участнику «Холостячки» пикантное откровение.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво неожиданно отреагировал на личную историю экс-участника "Холостячки".