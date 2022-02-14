Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Эктор Хименес-Браво засветил свою возлюбленную, о которой много говорил, но никогда не показывал. Правда, лицо девушки шеф-повара все же оказалось спрятанным за телефоном. Парочка позировала в белоснежных халатах, впечатлив влюбленным видом.
«Да, обещал не постить. Но, просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы», - подписал фото шеф-повар.
В комментариях Эктору оставили массу комплиментов. Не обошлось без вопросов о возрасте возлюбленной.
«Уххх, сердце не одиноко))) Я рада) Счастья», «Урааааа! Всего самого хорошего», «Ооооо, жаришка», «Любите и будьте любимы!», «Отписываюсь, не могу на такую радость смотреть», «Красавцы. Любите друг друга и будьте счастливы. А счастье любит тишину», «Ей 18 есть?», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Хименес-Браво показал, чем порадовать близких: "Готовьте любимым".
Как ранее сообщала Politeka, Хименес-Браво рассказал участнику «Холостячки» пикантное откровение.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво неожиданно отреагировал на личную историю экс-участника "Холостячки".