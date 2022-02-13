Ектор Хіменес-Браво і Євген Ковтуненко записали відео, в якому торкнулися досить особисті теми, передає Politeka.net. Ресторатор опублікував кадри на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Ектор Хіменес-Браво і Євген Ковтуненко в рамках гри було / не було вирішили поговорити про інтим в громадських місцях. Першим поділився своєю історією учасник»Холостячки".

«У мене була якось історія, я зустрічався з дівчиною, ми гуляли в парку. Там такі альтанки, не відкриті, але такі з кованого заліза красиві. І вона каже: "не бажаєте... взяти участь...", - сказав Євген Ковтуненко.

У свою чергу суддя "МастерШеф" розповів, що у нього якось трапилася близькість на природі. Але затьмарила все зростаюча там кропива, про існування якої Ектор Хіменес-Браво тоді навіть не знав.

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