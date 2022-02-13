Відомий шеф-кухар, ресторатор і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зустрівся з колишнім учасником "Холостячки-1" Євгеном Ковтуненком, який здивував подробицями з життя.

Ектор Хіменес-Браво і Євген Ковтуненко влаштували зустріч, на якій вирішили поділитися найсміливішими спогадами з життя, повідомляє Politeka.net. Ресторатор опублікував маленьку частину у своєму Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах екс-учасник "Холостячки" розповідав історію про любовні втіхи з дівчиною в парку.

"Зустрічався з дівчиною, гуляли в парку...",- почав Ковтуненко, а в цей час Ектор Хіменес-Браво йому потакував, але вираз обличчя висловлювало подив.

Публікація зібрала майже 700 переглядів і трохи коментарів.

"Екторе, ваша реакція вогонь 🔥", " і кому ж це цікаво?!", "😍😂😂😂😂😂", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво раніше анонсував, що разом з екс-учасником "Холостячки" Євгеном Ковтуненком зважився на те, чого від нього не чекали - відповість на особисті питання користувачів Мережі. Ймовірно, на відео показано, як обидва відповідають.

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