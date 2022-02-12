Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є вже 11 сезонів головним суддею кулінарного шоу "МастерШеф". Також він прославився як відомий шеф-кухар і ресторатор. Як відомо, скоро відбудеться День закоханих, який відзначають 14 лютого. На честь цього Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram опублікував нове відео. На кадрах він показав, як можна порадувати рідних людей, за допомогою нескладного, але красивого і смачного рецепта кексів (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"ШОКОЛАДНІ СЕРДЕЧКА-КЕКСИКИ ДЛЯ ЙОГО СЕРЦЯ ❤️



Ідеальні шоколадні кекси 😍

Всередині вони м'які, а зовні хрусткі - як Брауні.



Інгредієнтів буде багато, так що давайте за порядком:



КЕКС:



— Яйце-2 шт

— Цукор-150 гр

— Масло вершкове-100 гр

— Вершки 35% - 100 гр

— Борошно-110 гр

— Какао-50 гр

- Розпушувач-5 гр



Масло кімнатної температури розтерти з цукром, ввести всі рідкі інгредієнти, змішати. Ввести борошно, какао, розпушувач, змішати до однорідності.



Тісто потрібно розфасувати по формах у формі сердечок.



Якщо у вас немає формочок у формі серця - не біда, ловіть:



🔥 ЛАЙФХАК 1: щоб зробити форму сердечка - накатайте кульки з фольги та вставте їх в залізну форму для кексів - дивіться на відео, це дуже легко 😌



Перекладіть тісто в кондитерський шприц, але якщо його немає у вас - у мене є рішення:



🔥 ЛАЙФХАК 2: замість кондитерського шприца можна використовувати пакет -с лайдер. Просто відріжте куточок, і дуже зручно буде накладати тісто в форми.



Наповніть 2/3 формочки, випікайте при 180 градусах 20 хвилин. Або перевірте готовність зубочистками - духовки все випікають по-різному.



КРЕМ-ДЕКОР:



- Крем-сир-200 гр

- Масло вершкове (комп. темп.)- 60 гр

- Цукрова пудра-40 гр



Всі інгредієнти збити віночком або блендером до щільних піків.



ЖУРАВЛИНА НАЧИНКА (КЮЛІ)



- Журавлина с / м — 160 г

- Цукор-60 гр

- Пектин-5 гр



Все змішати в каструлі, довести до кипіння і проварити ще 3-5 хвилин.

Пробити занурювальним блендером, процідити через сито.

Далі вам потрібно зробити конвертик з пергаменту, який не пропустить вологу.



Далі як на відео: ложкою виймаємо серединку кексу, в місце, що звільнилося кладемо соус з журавлини, а зверху малюємо красиві сердечка кремом.



Журавлину можна замінити на будь-яку іншу ягоду 🙌



Зберігайте рецепт, готуйте улюбленим, і зі святом вас", - поділився рецептом Ектор Хіменес-Браво.

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