Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є вже 11 сезонів головним суддею кулінарного шоу "МастерШеф". Також він прославився як відомий шеф-кухар і ресторатор. Як відомо, скоро відбудеться День закоханих, який відзначають 14 лютого. На честь цього Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram опублікував нове відео. На кадрах він показав, як можна порадувати рідних людей, за допомогою нескладного, але красивого і смачного рецепта кексів (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"ШОКОЛАДНІ СЕРДЕЧКА-КЕКСИКИ ДЛЯ ЙОГО СЕРЦЯ ❤️
Ідеальні шоколадні кекси 😍
Всередині вони м'які, а зовні хрусткі - як Брауні.
Інгредієнтів буде багато, так що давайте за порядком:
КЕКС:
— Яйце-2 шт
— Цукор-150 гр
— Масло вершкове-100 гр
— Вершки 35% - 100 гр
— Борошно-110 гр
— Какао-50 гр
- Розпушувач-5 гр
Масло кімнатної температури розтерти з цукром, ввести всі рідкі інгредієнти, змішати. Ввести борошно, какао, розпушувач, змішати до однорідності.
Тісто потрібно розфасувати по формах у формі сердечок.
Якщо у вас немає формочок у формі серця - не біда, ловіть:
🔥 ЛАЙФХАК 1: щоб зробити форму сердечка - накатайте кульки з фольги та вставте їх в залізну форму для кексів - дивіться на відео, це дуже легко 😌
Перекладіть тісто в кондитерський шприц, але якщо його немає у вас - у мене є рішення:
🔥 ЛАЙФХАК 2: замість кондитерського шприца можна використовувати пакет -с лайдер. Просто відріжте куточок, і дуже зручно буде накладати тісто в форми.
Наповніть 2/3 формочки, випікайте при 180 градусах 20 хвилин. Або перевірте готовність зубочистками - духовки все випікають по-різному.
КРЕМ-ДЕКОР:
- Крем-сир-200 гр
- Масло вершкове (комп. темп.)- 60 гр
- Цукрова пудра-40 гр
Всі інгредієнти збити віночком або блендером до щільних піків.
ЖУРАВЛИНА НАЧИНКА (КЮЛІ)
- Журавлина с / м — 160 г
- Цукор-60 гр
- Пектин-5 гр
Все змішати в каструлі, довести до кипіння і проварити ще 3-5 хвилин.
Пробити занурювальним блендером, процідити через сито.
Далі вам потрібно зробити конвертик з пергаменту, який не пропустить вологу.
Далі як на відео: ложкою виймаємо серединку кексу, в місце, що звільнилося кладемо соус з журавлини, а зверху малюємо красиві сердечка кремом.
Журавлину можна замінити на будь-яку іншу ягоду 🙌
Зберігайте рецепт, готуйте улюбленим, і зі святом вас", - поділився рецептом Ектор Хіменес-Браво.
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