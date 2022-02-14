Как пишет Politeka.net, в честь Дня Святого Валентина Екатерина Кухар обратилась к своему мужу, артисту балета Александру Стоянову. Она поделилась совместным снимком, на котором позировала в невероятном красном платье.
«Когда он сказал, что любит тебя со всеми твоими недостатками, а ты не знала, что они у тебя есть». Любимый @stoianov_aleksandr, спасибо тебе, что никогда не видишь моих недостатков и даришь мне крылья! P.S. Всех с праздником! МИРА! И пусть ваши сердца ощущают любовь в каждую секунду жизни!», - подписала фото балерина.
В комментариях звездной паре оставили много теплых слов.
«Красивые слова!», «Красавица», «С праздником, любви, понимания, заботы», «Как можно быть такой красивой?», «Это фото надо в музей», «Вы невероятная пара. Самая красивая в украинском шоу-бизнесе», - пишут пользователи сети.
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Также Politeka писала, что Екатерина Кухар призналась в желании "сбежать" от мужа.