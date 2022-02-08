Катерина Кухар і її чоловік давно разом працюють, а також живуть разом, виховуючи двох дітей, пише Politeka.net. Пара зараз перебуває на гастролях, збираючи аншлаги в різних містах.
Щоб якось розважитися іноді подружжя викладає відео, які викликають посмішку і дарують позитив. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). В цей раз Катерина Кухар у балетній пачці присіла на великого штучного коня, а її чоловік раптово застрибнув до неї.
"Йшов третій місяць гастролей, намагалася втекти як могла...)) а як би ви підписали відео?😜", - написала Катерина Кухар.
Публікація швидко зібрала сотні переглядів і багато коментарів.
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"Завжди краще бути на коні!", "Він і там поруч😂, а найголовніше - ви обидва на коні👉 😉", "намагалася втекти як могла, але чоловік наздогнав", "чекала принца я три дні, а отримала лише коня. Плакала що розчарував, але принц і без коня мене наздогнав😂 😍", "улюблений здає всі перешкоди!",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Катерина Кухар насмішила кадрами після закінчення свого "шопінгу"
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