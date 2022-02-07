Відома українська балерина Катерина Кухар, яка була суддею "Танців з зірками" поділилася цікавим лайхаком.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина Катерина Кухар, поділилася цікавим постом на своїй сторінці в Інстаграм.

Балерина вирішила поговорити про користь читання, зазначивши, що воно знижує стрес, розвиває інтелект, розширює кругозір, а також допомагає у важких ситуаціях приймати правильне рішення.

Катерина Кухар впевнена, що "в найближчому майбутньому без читання, буде вкрай важко домогтися успіху в цьому стрімко мінливому світі. Може, звичайно, вам здається, що все це дурниця. Але факти говорять про те, що без читання ніяк не можливо змусити свій мозок справлятися з тими завданнями, які ставить перед нами життя, тому що книга вчить грати в довгу".

Тому дуже важливо привчати до читання дітей. Катерина Кухар розповіла, що вони з чоловіком користуються такими прийомами:

читати разом перед сном;

підбір книг за інтересами;

власний приклад;

інтерактивні книги;

перегляд фільми/мультфільми знятих по книгах і порівняння, вчать помічати деталі і аналізувати.

Також Катерина Кухар відзначила ще один цікавий нюанс стосовно користі читання.

"І є ще один вражаючий бонус, про який рідко згадують, говорячи про користь читання. Читаючій людині не потрібна калорійна їжа, щоб впоратися з тяготами нудного життя і читаючі люди набагато менше схильні до зайвої ваги", - додала балерина.

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