Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина Катерина Кухар, поділилася цікавим постом на своїй сторінці в Інстаграм.
Балерина вирішила поговорити про користь читання, зазначивши, що воно знижує стрес, розвиває інтелект, розширює кругозір, а також допомагає у важких ситуаціях приймати правильне рішення.
Катерина Кухар впевнена, що "в найближчому майбутньому без читання, буде вкрай важко домогтися успіху в цьому стрімко мінливому світі. Може, звичайно, вам здається, що все це дурниця. Але факти говорять про те, що без читання ніяк не можливо змусити свій мозок справлятися з тими завданнями, які ставить перед нами життя, тому що книга вчить грати в довгу".
Тому дуже важливо привчати до читання дітей. Катерина Кухар розповіла, що вони з чоловіком користуються такими прийомами:
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- читати разом перед сном;
- підбір книг за інтересами;
- власний приклад;
- інтерактивні книги;
- перегляд фільми/мультфільми знятих по книгах і порівняння, вчать помічати деталі і аналізувати.
Також Катерина Кухар відзначила ще один цікавий нюанс стосовно користі читання.
"І є ще один вражаючий бонус, про який рідко згадують, говорячи про користь читання. Читаючій людині не потрібна калорійна їжа, щоб впоратися з тяготами нудного життя і читаючі люди набагато менше схильні до зайвої ваги", - додала балерина.
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