Украинская актриса и певица Даша Петрожицкая, которая сыграла главную роль в сериале "Папик", растаяла в объятиях своего нового возлюбленного.

Как пишет Politeka.net, в интервью Кате Осадчей Даша Петрожицкая призналась, что познакомилась с возлюбленным на отдыхе в Египте. Парень не знал, что она известная актриса, поскольку живет в Германии. Рассказывая о новых отношениях актриса выглядела невероятно счастливой и смущенной.

У себя в Инстаграм в честь Дня всех влюбленных актриса опубликовала трогательный снимок с парнем, которого зовут Алексей. Петрожицкая светилась от счастья в объятиях любимого.

«Happy 🤍 day!», - подписала фото звезда.

В комментариях счастливой актрисе оставили массу теплых слов.

«Вы очень красивая и гармоничная пара», «Кто этот красавчик?», «Я очень счастлива, что Даша нашла свое счастье, но её счастье так похоже на Милоша Биковича», «Что за прелесть. Пусть ваша любовь будет вечна», «Это не Эллерт?», «Как же мило», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Петрожицкая кинулась в объятия к известному ведущему: «Вот так встреча».

Как ранее сообщала Politeka, Петрожицкая в военной форме нарвалась на критику: «Хватило прошлых…».

Также Politeka писала, что Петрожицкая впечатлила реакцией на звание заслуженной артистки Украины.