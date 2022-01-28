Як передає Politeka.net, Дар'я Петрожицька є зіркою серіалу "Папік". Як відомо, нещодавно актриса отримала звання "Заслуженої артистки України". У великому інтерв'ю виданню "КП в Україні" Петрожицька розповіла, як вона відреагувала на такий сюрприз для себе. Вона повідала, як їй написав Юрій Горбунов, де привітав її з отриманням звання. Однак, артистка була впевнена, що це жарт і довго не могла в це повірити.

"Моя перша реакція була: за що? Я була впевнена, що ці звання вже давно скасували. Я завжди пишалася, коли говорила, що мій тато - заслужений артист України. Але коли про мене таке говорять, мені дуже дивно", - зізналася Дар'я Петрожицька.

Також, вона розповіла, що не уявляє себе Народною артисткою України. І поки їй важко навіть звикнутися з нинішнім званням. Під час того, як актрису представляють на сцені, то вона не може стримати сміх. Однак, не дивлячись на це, намагається відповідати.

Нагадаємо, що нещодавно Дар'я Петрожицька поділилася емоційними кадрами. На новорічних святах актриса звернулася до українців і показала себе щасливою. У відповідь вона отримала безліч компліментів і побажання залишатися самою собою.

Петрожицька є однією з найбільш затребуваних артисток в Україні та з'являється в найпопулярніших проектах, де проявляє свій талант.

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