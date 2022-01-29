Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька засвітила один з образів, який з'явиться в новому телесеріалі "Дикі" з її участю.

Як пише Politeka.net, в Instagram Дар'я Петрожицька опублікувала фото, на якому постала у військовій формі. Вона розвалилася в траві і кривлялася на камеру.

"Сьогодні о 22:15 Дикі! 3 і 4 серії" - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів, але не обійшлося без критики. Багатьом не сподобалися перші епізоди серіалу, в яких було занадто багато російської мови.

"Що за форма?", "Обов'язково будемо", "Звичайно дуже сильно чекаємо. І будемо дивитися", "Ні, не наш формат", «заради вас, королева», «вистачило минулих», "Звичайно, ні. Ніколи", "Поважаю Вас як творчу людину, але дивитися не можу, не розумію», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в серіалі «Дикі» актриса виконує дуже багато різних ролей. Зірка дуже сильно чекала виходу цього серіалу.

Нагадаємо, що Петрожицька засвітилася на курорті з коханим, якого приховувала: "виглядають мило".

Як повідомляла Politeka, Петрожицька кинулася в обійми до відомого ведучого: "Ось так зустріч".

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