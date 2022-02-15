Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Маричка Падалко опубликовала атмосферный кадр в честь Дня Святого Валентина. На фото она позировала в обнимку с мужем, а одна из их дочек изображала на фоне знак любви.

«Love is...», - подписала фото звезда.

В комментариях паре оставили массу теплых слов.

«Очень красивая и гармоничная семья», «Счастья Вам! Будьте всегда влюбленными и любимыми!», «Очень хорошая пара», «Поздравляю вас с днем святого Валентина», «О, какое чудесное фото!», - пишут пользователи сети.

Как известно, семья воспитывает троих совместных детей. При этом до знакомства с Соболевым Падалко была долгое время замужем, но детей не имела. Как признавалась журналистка, долгое время она была убежденной карьеристкой и не думала о детях.

Сегодня Маричка Падалко является одной из постоянных телеведущих новостей на «1+1».

Напомним, что Маричка Падалко ошеломила признанием: «Неожиданное решение».

Как ранее сообщала Politeka, Маричка Падалко встревожила кадрами с мужем: «У Егора...».

Также Politeka писала, что Падалко показала своего известного мужа-политика: "А вы с Егором такие...".