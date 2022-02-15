Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Маричка Падалко опубликовала атмосферный кадр в честь Дня Святого Валентина. На фото она позировала в обнимку с мужем, а одна из их дочек изображала на фоне знак любви.
«Love is...», - подписала фото звезда.
В комментариях паре оставили массу теплых слов.
«Очень красивая и гармоничная семья», «Счастья Вам! Будьте всегда влюбленными и любимыми!», «Очень хорошая пара», «Поздравляю вас с днем святого Валентина», «О, какое чудесное фото!», - пишут пользователи сети.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Судья "Мастер Шеф" Ярославский покинул Украину, первые подробности: "Сейчас я в аэропорту"
Андрей Рыбак из "Холостячки" в несуразном виде появился в ресторане: "Что-то выдает, что я из села?"
"Она стала терять сознание": сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов
"Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители не сдержались: «Наконец-то, давно пора»
Как известно, семья воспитывает троих совместных детей. При этом до знакомства с Соболевым Падалко была долгое время замужем, но детей не имела. Как признавалась журналистка, долгое время она была убежденной карьеристкой и не думала о детях.
Сегодня Маричка Падалко является одной из постоянных телеведущих новостей на «1+1».
Напомним, что Маричка Падалко ошеломила признанием: «Неожиданное решение».
Как ранее сообщала Politeka, Маричка Падалко встревожила кадрами с мужем: «У Егора...».
Также Politeka писала, что Падалко показала своего известного мужа-политика: "А вы с Егором такие...".