Популярный телеведущий Юрий Горбунов показал, как выглядит его жена Катя Осадчая без макияжа и фильтров на прогулке.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов прославился как успешный телеведущий. Он ведет популярные проекты "Танці з зірками" и "Голос країни", в котором работает со своей женой Катей Осадчей. На своей странице в Инстаграм Юрий Горбунов показал, как проводит время со своей женой.

На фото он запечатлел момент, как они с Осадчей прогуливаются по Киеву в солнечный зимний выходной день. Стоит отметить, что Юрий Горбунов показал свою жену полностью без макияжа.

"Воскресенье!! Давно вы гуляли по Киеву?", — спросил Юрий Горбунов у своих поклонников.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Ой Супер, любимое место с Детства Арка, с Праздником любви вас", "Супер", "Вы классные", "Да, гуляла 35 лет назад. Кушала пирожные. И всем классом бегали по Лавре. Куда все девалось? Или люди перестали быть людьми?", "Один раз была в Киеве", "Давно, еще в ноябре", "По Киеву давно))) из-за этих карантинов.... гуляем по родной Одессе"

Напомним, что только недавно Горбунов и Осадчая вернулись с поездки в Париж, куда отправились отпраздновать свою годовщину свадьбы.

Ранее сообщалось, Горбунов устроил Осадчей романтичное свидание в кинотеатре в лучших традициях: "Понравилось все"

Politeka рассказывала, Горбунов козырнул перед украинцами роскошным видом из отеля в Париже: фото

Также, Осадчая и Горбунов, сбежав от детей, предались нежностям у Эйфелевой башни: "Это нереально"