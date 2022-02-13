Известный телеведущий Юрий Горбунов, вернувшись из Парижа в Украину, поехал на съемки с Дзидзьо.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным телеведущим. Он ведет проекты "Голос країни" и "Танці з зірками". Как известно, только недавно Горбунов вернулся со своей женой Осадчей с Парижа и сразу принялся за работу.

На своей странице в Инстаграм ведущий опубликовал новые Сториз. На кадрах Горбунов засветился с популярным артистом Дзидзьо, с которым едет на очередные съемки. Однако, куда именно едут - он не раскрывает.

"Суббота? Все на работу!", — подписал фото с популярным артистом Юрий Горбунов.

Напомним, недавно начался новый сезон проекта "Голос країни". Его ведущими стали - Юрий Горбунов и Катя Осадчая. На своей странице в Инстаграм ведущий опубликовал новое фото, где на сцене "Голосу країни" прикрывает ультра короткий красный наряд Ольги Поляковой.

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