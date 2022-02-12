Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая долгие годы остается несменной ведущей программы "Світське життя", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным кадром из недавнего путешествия в Париж, а в подписи к нему поделилась планами.
На фотографии Катя запечатлела себя у реки с виднеющейся вдали главной достопримечательностью Парижа – Эйфелевой башней. Перед камерой она появилась в белой блузке с пастельным свитером и теплой бежевой дубленкой. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Осадчая написала: "Из архива #paris2022. Новое вдохновение учить разговорный французский, еще больше список мест, которые нужно посетить, еще больший стимул поскорее вернуться. Какая ваша страна, куда хотите возвращаться снова и снова?". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото телеведущей, засыпая ее комплиментами и ответами на вопрос.
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Напомним, Осадчая впечатлила образом со стильной прической: "Катя, вы суперская женщина".
Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов публично обратился к своей жене Осадчей: "За наши будни...".
Также Politeka писала, что Осадчая пожаловалась по пути на работу и затосковала по отдыху с Горбуновым: "Хочется лета".