Известная певица и победительниц одного из сезонов шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук высказалась, что думает о некоторых своих фанатах.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Аида Николайчук, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Х-Фактор", часто делится с фанатами подробностями своей жизни, выставляя фото и видео в Instagram.

Так, в этот раз артистка сначала показала в сторис кадры со своей репетиции, на которых она исполняет чувственную песню о любви. В ролике Аида появилась в простом удобном образе – джинсах и толстовке, ее волосы собраны в небрежный хвостик, а на лице по минимуму макияжа.

Однако уже в следующей сторис Николайчук "вызверилась" на некоторых поклонников, которые пишут ей. Оказалось, что кто-то из фолловеров спросил у нее о песне, которую она исполняла в предыдущем видео. Все бы ничего, но артистка как раз указала, что это была за песня.

"Ребят, ну вы меня извините, но иногда вопросы поступают из разряда "мне лень внимательнее быть, лучше я потрачу время, спрошу и буду ждать еще два дня ответ". Или это вопрос ради привлечения внимания?", - подписала сторис Аида, высказав свое мнение о подобных вопросах от поклонников.

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