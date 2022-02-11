39-летняя украинская певица Аида Николайчук, которая в 2013 году стала победительницей вокального шоу "Х-Фактор", поделилась новым фото и получила много комплиментов.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 39-летняя победительница третьего сезона шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук, которая начала сольную карьеру под псевдонимом AIDA, часто делится с поклонниками новыми фото и видео, а также рассказывает о своих достижениях.

На этот раз Николайчук рассказала, что наконец получила серебряную кнопку от YouTube и поблагодарила фанатов.

"Спасибо, что смотрите и делитесь моими видео. Вы не представляете, какая это для меня радость 🥰 Буду стараться делать для вас как можно больше интересного", - написала Аида.

Поклонники начали сразу комментировать: "Класс 😍😍😍😍 ", "Желаю вскоре получить золотую кнопку! 👏❤️🔥❤️🔥❤️👏", "Класс, теперь ждем золотую)))", "Красавица и просто умничка) развивайся, добивайся своих поставленных целей.. у тебя все получится!)", "Поздравляю🥳", "Поздравляю!!! Очень хорошо!".

Были и такие, кто признался Аиде Николайчук, которая дважды была замужем, в любви: "Аида, я влюблен в тебя 🌸 ".

Ранее Politeka сообщала, что победительница Х-Фактора Аида Николайчук пожалела Соседова: "Больно видеть его слезы".

Напомним, что болезнь постигла победительницу "Х-Фактора" Николайчук, звезда рассказала о своем состоянии: "Сложно скрыть...".

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