Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 39-летняя украинская певица Аида Николайчук, которая в 2013 году стала победительницей вокального шоу "Х-Фактор", часто делится с поклонниками фото и видео, а также рассказывает о себе.
На этот раз Аида решила показала, как изменилась за девять лет. Певица опубликовала фото, где примерила темные джинсы и свитер в бело-синюю полоску.
Тогда Николайчук опубликовала фото с кастинга на "Х-Фактор", куда девять лет назад пришла в похожем образе.
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"Сейчас посмотрела на свой мейк и вид и вспомнила слова некоторых "поклонников" о том, что раньше я выглядела лучше и естественней", - написала Аида.
Как видим, за эти годы певица изменилась: она изменила прическу и цвет волос.
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