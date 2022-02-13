Певица Аида Николайчук, которая победила на шоу "Х-Фактор", рассказала о своей болезни, из-за которой пришлось отменить концерт.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук стала известной певицей благодаря прослушиваниям на "Х-Факторе", где спела песню "Колыбельная" Полины Гагариной. Звезда настолько хорошо справилась с композицией, что судьи не поверили участнице и попросили перепеть без минусовки. Данный эпизод стал легендарным на платформе "Ютуб" и набрал десятки миллионов просмотров. А Аиде удалось победить на проекте, но не с первого раза, и теперь артистка активно развивает свою карьеру, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фантами всем интересным.

На новом сторис Аида показала обложки к концерту будущему и поставила крестики красного цвета. Также звезда добавила себе корону с надписью "Карантинная королева".

"Я дома. У меня оказался ковид", - написала звезда.

На втором сторис Аида показала, чем занята дома.

"Смотрю мини-сериал. Изобретая Анну. Как-то так...", - написала артистка.

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