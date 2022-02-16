Грег Чапкис, сын ныне покойного украинского хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, уже давно эмигрировал из Украины в США, пустив там корни.

42-летний Чапкис женился на американке по имени Эмбер, вместе с которой воспитывает двоих сыновей: 13-летнего Николи и 6-летнего Макса.

С женой они вместе уже 22 года. Эмбер всегда и во всем поддерживала своего мужа, помогая ему в бизнесе - у Грега своя танцевальная школа в Сан-Франциско. Сын Чапкиса не только пошел по стопам отца и связал свою жизнь с танцами, но уже добился многих высот. Вместе со своими воспитанниками Грег участвует в различных талант-шоу и ездит по миру.

В свежих "сториз" у себя в Инстаграм Грег Чапкис репостнул со странички супруги несколько любопытных фото. На одном из них пара предстала еще совсем молодой.

"Мой Валентин навека❤️", - таким образом Эмбер решила поздравить мужа с Днем всех влюбленных.

Она обратилась к Грегу с трогательными словами: "Ты холодный, а я горячая. Ты любишь куда-то идти, бежать, а я - оставаться дома. Ты любишь работать, а я люблю прибираться. Тебе нравится опаздывать, а мне быть очень рано. Ты любишь соперничать, а я не переживаю насчет победы. Ты - экстра-уверенный в себе, а я стеснительная и неловкая... Но мы работали [над отношениями]и продолжаем работать все 22 года. Я люблю тебя навеки и всегда буду твоим партнером по жизни".

Напомним, сын Григория Чапкиса сделал громогласное заявление, оставив жену и детей в США: "Я вернулся"

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