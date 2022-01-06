Грег Чапкис уже много лет живет в США, передает Politeka.net. За границей сын украинской легенды построил успешную карьеру танцора и создал семью.
Артист нередко радует своих подписчиков в Инстаграм кадрами отдыха с детьми, 12-летним Николаем и 5-летним Максимом, а также с женой Эмбер.
В этот раз Грег Чапкис похвастался кадром, сделанным у себя дома. На фото позировали двое внуков Григория Чапкиса и их питомец.
Видно, как дети подросли за последнее время, и растут настоящими модниками - оба в кепках и стильных джинсах.
Комната была залита светом, а позади детей виднелся камин, царила сказочная, праздничная атмосфера.
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"Мои мальчики", - подписал снимок любящий отец.
Примечательно, что Грег Чапкис в 2004 году основал свою компанию "Chapkis Dance", которая набирает популярность по всему миру, имеются три филиала: в США, в Италии и в Украине. В работе артисту помогает жена.
Отметим, Григорий Чапкис умер в возрасте 91 года в прошлом году, его здоровье пошатнул коронавирус.
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