Премия YUNA запретила соревноваться за награды артистам из стран-агрессоров, лишив возможности некоторых артистов победить в этом году.

Как передает Politeka.net, оргкомитет премии "YUNA" не так давно объявил имена номинантов этого года. Больше всего номинаций получил творческий дуэт "TVORCHI", их восемь. А популярная артистка Тина Кароль попала только в одну номинацию - "Лучшая исполнительница". Также за это звание поборются Надя Дорофеева, Настя Каменских, Jerry Hail и Alyona Alyona.

Недавно также стало известно, что YUNA запретила награждать треки, записанные с российскими артистами, о на церемонии собираются это вводить с этого года. Это означет, что некоторые номинанты автоматически выбывают из "гонки". Такая информация была представлена на официальном сайте премии.

В правилах награды появилась новая глава, в которой оговорены условия отбора музыкального контента, созданного с участием артистов, представляющих страны-агрессоры

"Песни и видеоклипы, соисполнителями которых вместе с украинскими артистами являются представители стран, признанные государством Украина как страны-агрессоры, не могут претендовать на премию YUNA", - говорится в заявлении.

Соучредитель и генпродюсер премии Павел Шилько подчеркну – смысл проекта YUNA в поддержке и защите интересов украинских исполнителей и отечественной музыкальной индустрии.

Отметим, таким образом Макс Барских теряет сразу пять номинаций.

«Песня на иностранном языке» - BESTSELLER - Макс Барских, Zivert, «Певец года», «Лучший клип», «Лучший дуэт/коллаборация», «Концертное шоу».

РанееТина Кароль опубликовала на своей странице в Инстаграм новые Сториз. Певица не смогла пройти мимо новости о номинантах премии, и отреагировала на то, что она попала только лишь в одну номинацию "Лучшая исполнительница".

"Не заметить это было невозможно, поэтому...", — высказала Тина Кароль.

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