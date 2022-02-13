Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 38-летний украинский комик и ведущий актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал поклонникам, что приехал на свою родину - в город Днепр.
"Если честно - очень не люблю вокзалы, но если дело идет о родном городе, о Днепре, то это совсем другое дело", - поделился Юрий.
Потом Ткач показал, что с вокзала его забрал отец Константин. По дороге они говорили, отец Юрия расспрашивал о своей маленькой внучке Лизе, которая в сентябре 2021 года пошла в первый класс одной из частных школ Киева.
"Задушевные разговоры с отцом)))", - написал Юрий Ткач.
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Также актер "Квартал 95" показал и свою маму Ирину, которая как раз ехала за рулем.
"Здраствуйте, ребята", - поздоровалась Ирина Ткач с поклонниками Юрия.
Почему Юрий Ткач приехал в родной город, юморист пока не рассказал.
Ранее Politeka сообщала, что Юрий Ткач потряс исполнением хита Виктора Павлика: "А жизнь могла сложиться и так".
Напомним, что "Холостячка" Мишина оконфузилась перед звездой "Квартал 95" Юрием Ткачом: "Раздражает".
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина и Юрий Ткач неожиданно появились вместе: "Биться за главный приз".