Как пишет Politeka.net, Дмитрий Шевченко - успешный бизнесмен, который решил попробовать свои силы на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Сердце певицы завоевать предпринимателю не удалось завоевать, зато Дмитрий стал популярным блогером. На День Влюбленных Шевченко опубликовал у себя на страничке сторис, где проводит время со своей новой девушкой по имени Катя.

"Это подарок судьбы, встретить человека с которым тебе хорошо. Цените и дорожите друг другом", - написал Дмитрий на кадрах.

Фанаты шоу "Холостячка" обсудили видео в отдельной публикации на одной из страничек в Инстаграм:

"Работа на камеру и деньги зарабатывают", "Тоже деньги зарабатывают", "Показуха", "На проекте точно была показуха .. и здесь возможно тоже".

Напомним, финалист "Холостячки" Дима Шевченко раскрыл, что болен

Также Politeka сообщала, что несостоявшийся бойфренд "Холостячки" Огневич Дима Шевченко заметно прихорошился

А еще Politeka писала, что внешность новой возлюбленной Димы из "Холостячки" вызвала бурные обсуждения