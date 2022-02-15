Как пишет Politeka.net, Дмитрий Шевченко - успешный бизнесмен, который решил попробовать свои силы на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Сердце певицы завоевать предпринимателю не удалось завоевать, зато Дмитрий стал популярным блогером. На День Влюбленных Шевченко опубликовал у себя на страничке сторис, где проводит время со своей новой девушкой по имени Катя.
"Это подарок судьбы, встретить человека с которым тебе хорошо. Цените и дорожите друг другом", - написал Дмитрий на кадрах.
Фанаты шоу "Холостячка" обсудили видео в отдельной публикации на одной из страничек в Инстаграм:
"Работа на камеру и деньги зарабатывают", "Тоже деньги зарабатывают", "Показуха", "На проекте точно была показуха .. и здесь возможно тоже".
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