Как пишет Politeka.net, Дмитрий Шевченко является успешным украинским бизнесменом. Предприниматель решил принять участие в проекте "Холостячка", где главной героиней во втором сезоне стала Злата Огневич. Бизнесмену удалось дойти до финала, но победу одержал Андрей Задворный. Дмитрий в новых сторис решил рассказать, что сейчас болеет.

"Всем привет. Пока, что буду писать, но признаюсь честно, уже, что-то сказал бы на камеру. Даже когда я болею, я все равно отвечаю на звонки по клинингу и спорту. Такая пассивная работа дает мне ощущение занятости и спокойствия. Спокойствия за то, что все под контролем", - написал Шевченко.

"В те моменты, когда я занят работой, я вовсе не ощущая, что я болею. Для меня это как лекарство. Редко бывает так, что я полностью погружаюсь в процесс болезни и просто лежу. Мне легче, когда я чем-то занят", - продолжил Дмитрий.

"А как у вас обыычно проходит больничный. Вы так же как я работает из дома под лозунгом "на больничном" и реально позволяете себе отлежаться?", - спросил бизнесмен.

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