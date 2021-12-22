Как передает Politeka.net, Дмитрий Шевченко стал известен благодаря своему участию в проекте "Холостячка". Бизнесмен вызвал симпатию у Златы Огневич и даже прошел до финала. Однако, несмотря на чувства, в финале "Холостячка" выбрала Андрея Задворного.
Так, на этот раз финалист "Холостячки" опубликовал новое фото. На кадре Дмитрий Шевченко показал, как прихорошился после проекта. На кадре финалист "Холостячки" изменил свою стрижку и приоделся в новогодний свитер.
Поклонники оставили финалисту "Холостячки" множество комментариев под фото: "Я смотрю тебя из самого начала всего вместе со своей женой! Ты лучший человек, всего самого наилучшего тебе", "Сын маминой подруги", "В брутальном мужчине такая сильная и одновременно нежная личность", "Невероятное сочетание красоты и праздника", "Самый красивый Дима", "Вам можно подрабатывать Дедушкой Морозом! Очень добрые глаза".
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