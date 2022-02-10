Мишель Андраде много путешествует и показывает страны в проекте "Орел и решка", передает Politeka.net. Звезда рассказывает о быте разных народов, а также пробует их блюда. Создатели программы решили создать видео, на которых певица аппетитно кушает. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"За всю историю "Орла и Решки" у нас никогда не было, настолько прожорливой и всеядной ведущей, как Мишель", - произнес диктор.
На кадрах исполнительница пробовала еду и вскрикивала: "Ммм... Вкусно!".
"И подпись здесь не нужна) все ясно, все понятно, все вкусно 😋", - подписала кадры Мишель Андраде.
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Публикация быстро собрала более 14 тысяч просмотров и много комментариев:
"Мишель как ты?)", "😍😍😍😍Вкусна!!!😁Такая милая", "Мишель, у тебя очень красивая фигура! Кушай на здоровье и не думай ни о чём! Они завидуют!😅❤️", "Мишель лучшая❤️❤️❤️", "Мишель 🔥🔥🔥🔥🔥 умение есть вкусно, смачно, аппетитно 🙂👏👏👏", " После просмотра видео,я сама кушать захотела🤣".
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