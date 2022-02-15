Единственный внук 74-летней легендарной украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, поразил загадочным видом во время одной из фотосессий.

Родственник Софии Ротару - весьма талантливый парень, который занимается фотографией и пишет музыку, сообщает Politeka.net. 27-летний Анатолий Евдокименко работает под псевдонимом SHMN.

В этом году парень сообщил о выпуске дебютного альбома электронной музыки. По словам внука украинской легенды, в его мелодиях соединяются разные настроения, а объединяет все треки страсть.

В своем Инстаграм Анатолий Евдокименко не только радует отрывками новых композиций, но также публикует разные фото. Так, парень опубликовал черно-белый снимок, представ в загадочном виде.

Публикация за два часа собрала более 100 лайков и немного комментариев.

"Думы, мои думы...Все у тебя получится, как задумал🙏🏻❤️", "🖤🖤🖤", "🙌❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, у Софии Ротару также есть внучка София Евдокименко, которая живет в США. Девушка учится за границей, а также работает моделью. Также красотка строит отношения с молодым миллионером Денисом Жадановым.

Напомним, внук Софии Ротару показал, каким стал

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