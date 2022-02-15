Как передает Politeka.net, популярный украинский артист Дмитрий Монатик уже около 7 лет в браке с Ириной Дёмичевой, которая является директором его проекта. Как известно, Дмитрий Монатик с супругой воспитывают двух сыновей - Платона и Даниила.

Жена Монатика активно ведет свою страницу, где делится интересными подробностями жизни.

«Оптимизм - мое перманентное состояние жизни, исключая последнюю парочку дней. Но я стараюсь 💪❤‍🔥», - написала супруга артиста.

Жена Монатика показала фото, на котором позировала в касной футболке с небрежными пучком на голове.

«Иришенька ты мой пример вечного огня, мой человек года перманентно🙌🔥❤ люблю тебя и восхищаюсь! Свет множит свет ❤ и без туч его не бывает», - отреагировала на пост Ирины Демичевой известная визажист Алена Бушинская.

Также на пост отреагировала экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева и фотограф шоу "Супермодель по-украински" Соня Плакидюк.

Напомним, жена Монатика впечатлила Дорофееву и Никитюк откровением и семейными фото: "Ведь так умеет лишь он"

Как сообщала Politeka, Монатик публично признался в чувствах и показал возлюбленную: "Как в последний раз"

Также Politeka писала, что жена Монатика в пылких объятиях мужа показала, что такое кайф: "С милым и рай в шалаше"