Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик прославился как успешный украинский музыкант, который недавно получил звание Заслуженного артиста Украины.
На своей странице в Инстаграм артист опубликовал новое видео. В День Святого Валентина Монатик решил поздравить жену, показав видео с ней. Под красивыми кадрами он сделал романтичное признание.
"…Я буду тебя любить,
каждую секунду и мгновенье,
как в последний раз,
уповая лишь на то, что здесь и сейчас… и навсегда…»
Ирина Монатик Сильно красивая!
Сильно люблю!
Сильно благодарю.
Вселенная вся твоя!❤️❤️❤️
Всем любви! С праздником", — поздравил жену и поклонников Дмитрий Монатик.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Люблю вашу семеечку", "Какие вы🙏пусть так будет всегда!", "От души", "Дима, волшебство", "Сильно красивая", "Будем зажигать🔥🔥🔥 в этот день", "Как же прекрасно, вы огромные молодцы. Берегите друг друга", "Вы очень крутые! Божественных благословений Вам !", "Ну как можно так сильно красиво любить".
И сама жена Монатика отреагировала на признание мужа.
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