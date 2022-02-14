Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик прославился как успешный украинский музыкант, который недавно получил звание Заслуженного артиста Украины.

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал новое видео. В День Святого Валентина Монатик решил поздравить жену, показав видео с ней. Под красивыми кадрами он сделал романтичное признание.

"…Я буду тебя любить,

каждую секунду и мгновенье,

как в последний раз,

уповая лишь на то, что здесь и сейчас… и навсегда…»



Ирина Монатик Сильно красивая!

Сильно люблю!

Сильно благодарю.

Вселенная вся твоя!❤️❤️❤️

Всем любви! С праздником", — поздравил жену и поклонников Дмитрий Монатик.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Люблю вашу семеечку", "Какие вы🙏пусть так будет всегда!", "От души", "Дима, волшебство", "Сильно красивая", "Будем зажигать🔥🔥🔥 в этот день", "Как же прекрасно, вы огромные молодцы. Берегите друг друга", "Вы очень крутые! Божественных благословений Вам !", "Ну как можно так сильно красиво любить".

И сама жена Монатика отреагировала на признание мужа.

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