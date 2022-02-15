Жена продюсера и исполнителя Дмитрия Монатика Ирина показала семейные снимки и объяснилась в любви звездному мужу.

Как пишет Politeka.net, Ирина Демичева - жена Дмитрия Монатика, которому родила двоих сыновей. Ирина в своем Инстаграм ко Дню Святого Валентина написала чувственный пост и добавила семейные фото:

"Любовь обязательно спасёт Мир. Это чувство всегда дарит крылья и веру в завтрашний день. От всей души, всегда всем искренне желаю встретить своего человека с которым все радости взаимной любви ощущать на протяжении всей жизни! Я благодарю вселенную и Всевышнего за Монатика. Люблю тебя ,мой дорогой, безгранично!

Сегодня у него концерт в Ташкенте , не пропустите, уверена там будет невероятно круто! Ведь так умеет лишь Он "

Монатик, Надя Дорофеева, Снежана Бабкина, Лилия Яма, Санта Димопулос, а также фанаты поставили лайки и написали комментарии под публикацией:

"Прекрасные люди! Пусть каждый день в любви", "Ваша любовь бесконечна. Пример. Обожаю", "Самая любимая семья! Пример огромной и бесконечной любви", "Да будет так , Ирочка !!!! Любовь все переживет , все излечит и все будет хорошо !!!!!".

Напомним, сын Монатика со своим необычным "другом" удивил Димопулос, Кухар и других звезд

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