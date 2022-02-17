Популярный украинский артист Андрей Данилко показал, как поклонник увековечил его в образе Верки Сердючки на своем теле.

Как пишет Politeka.net, исполнитель поделился впечатляющим фото в Сториз своего Инстаграм.

Верка Сердючка всегда была популярна в Украине и ближайшем зарубежье благодаря своим веселым и запоминающимся песням. Однако, в 2007 году об эксцентричной артистке узнали не только ближайшие соседи Украины, но и весь мир благодаря ее яркому выступлению на «Евровидении» с песней Dancing Lasha Tumbai.

И хотя на конкурсе Верка заняла второе, а не первое место, она стала настоящей любимицей европейской публики, о которой не забывают до сих пор.

Очередное подтверждение тому показал сам Данилко. Он показал фото тату, которое набил себе его иностранный поклонник. Мужчина увековечил на своем бедре Сердючку в ее блестящем серебристом наряде с «Евровидения» и со звездой на голове.

«Задняя сторона бедра. Верка Сердючка 2007. Выступление на «Евровидении», - подписал снимок поклонник.

Сам Данилко сопроводил фото восхищенными смайликами, среди которых оказалось сердечко. Судя по всему, артисту такое проявление любви к его творчеству пришлось по душе.

Напомним, архивные кадры закулисной жизни Данилко и "мамы" слили в Сеть, без макияжа и звезды.

Как сообщала Politeka, Данилко, отказавшийся от судейства в Нацотборе, сделал украинцам подарок.

Также Politeka писала, что Данилко снова вырядился в Верку Сердючку и вместе с мамой заинтриговал новостью.