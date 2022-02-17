Как пишет Politeka.net, молодой и перспективный актер Артур Логай, который сегодня снимается во многих украинских сериалах, расстроил поклонников новостью о съемках сериала «Коп из прошлого».

«Приезжаю я сегодня на эту красивенную студию, в отличном настроении. Бегу на грим, костюм, захожу на локацию, а там…нет, меня не били, просто начали снимать третий сезон «Коп из прошлого» без меня. 3 месяца это был и мой кабинет. Да, во втором сезоне будет смена героев. Как? Это вы узнаете, когда будет премьера сериала», - отметил Артур Логай.

Он также поделился с поклонниками своими эмоциями, заявив, что ему от этой новости по-детски обидно и невесело. При этом, актер прекрасно осознает, что решение не сниматься в третьем сезоне сериала и его также.

«В этот момент мне стало так обидненько, так грустненько, так невесело. Но нельзя усидеть одной попой на всех стульях», - добавил Логай.

По словам актера, такие эмоции он переживает из-за того, что в данный момент у него нет такой активности, как была во время участия в проекте «Танцы со звездами».

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