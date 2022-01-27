Як повідомляє Politeka.net, на сторінці студії "Квартал 95" в соцмережі Instagram опублікували кадр зі зйомок нового комедійного серіалу, в якому зіграли переможець "Танців з зірками" Артур Логай і зірка "Папіка" Народний артист Станіслав Боклан. Треба сказати, що образи у акторів вельми незвичайні – в стилі минулої епохи, хоча, судячи з сюжету, в самий раз.

"@logai.arthur та @boklanstas нагадують, що вже наступного понеділка о 21:45 на 1+1 відбудеться прем'єра нового комедійного серіалу "Дім Бобринських"! За сюжетом під час проведення спіритичного сеансу Олександр Бобринський випадково переносить з 1890 свого прапрапрадіда графа Андрія Бобринського. Тепер наслідний дворянин живе в звичайній сучасній родині. З одного боку, створює труднощі своїм родичам, але в той же час допомагає вирішити багато проблем способами своєї епохи. Зацікавилися? Отже, не пропустіть!",- йдеться у підписі до фотографії.

Нагадаємо, Переможець "Танців з зірками" Логай показав красуню-дружину, з якою вже п'ять років: "Терпить мене, не інакше...".

Як повідомляла Politeka, Гряде скандал навколо нового серіалу "Квартал 95" з Логаєм в головній ролі: "Та це ж "Гусар", один в один".

Також Politeka писала, що Траурне фото зірки "Папіка" і "Кріпосної" Боклана викликало паніку: що сталося.