Переможець останнього сезону шоу "Танці з зірками" і популярний актор Артур Логай розповів, як справляється з купою справ.

Як передає Politeka.net, популярний актор Артур Логай став переможцем останнього сезону шоу "Танці з зірками". Там його напарницею була Анна Кареліна. На своїй сторінці в Instagram Логай опублікував нові сторіз. На кадрах актор розповів, що знайшов нарешті спосіб, як справлятися з усіма своїми справами.

"Тепер я знаю, як я можу справлятися майже з усіма своїми справами. Потрібно просто дочекатися, щоб все, ось абсолютно всі заснули, лягли спати та тоді можна, наприклад зайнятися домашкою з англійської. Дуже смачною домашкою, а головне - корисною", - розповів Артур Логай.

Нагадаємо, нещодавно Артур Логай показав, як виглядає його дружина красуня-актриса Євгенія Павленко, з якою вони познайомилися на зйомках серіалу "Київ вдень і вночі". Він розповів, що вони у відносинах вже більше ніж 5 років.

Варто відзначити, що у подружжя також є син - Лев.

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