Як повідомляє Politeka.net, популярний український актор, зірка серіалів і молодий батько двох синів Артур Логай, який став переможцем в останньому сезоні "Танців з зірками", поділився в Instagram яскравою фотосесією поруч з автомобілем.

На нових знімках Артур зображений з розкішним позашляховиком, володарем якого, схоже став недавно. Він то сидить в салоні, то скаче біля припаркованої машини, і все це в красивій локації біля просторої водойми.

У підписі до фотографій Логай розповів про свої враження від цього позашляховика: "Дивно, але я завжди був байдужий до автомобілів. Бувши. До зустрічі з... Жоден автомобіль не викликав у мене такого захоплення і смуток. Смуток був, коли прийшов час розлучатися. Це ідеальний повнорозмірний кросовер. Хоча ні. Це ідеальне об'єднання міського кросовера і позашляховика. Єдине, хочеться ще спробувати з'їздити всією сім'єю на ньому в Карпати. Мені здається, це відмінний автомобіль для такої поїздки. Ну, а ви, хлопців, що скажете? Мені пасує цей автомобіль?".

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