Как передает Politeka.net, Макс Барских из-за новых правил на музыкальной церемонии награждения лишился сразу троих номинаций и возможности участия со своей коллегой, с которой записывал новую композицию.

«YUNA-22: Скандалы Нацотбора и ситуация в стране делают свое дело⚡️. Отныне колобарации украинских артистов с российскими не будут иметь возможность быть номинированными.

В этом году автоматически из номинаций выбывает коллаборация BESTSELLER от MAX BARSKIH и Zivert. Напомним, что трек и клип были номинированы в категориях «Лучшая песня на иностранном языке», «Лучший видеоклип» и «Лучший дуэт»» - сказано в подписи под кадром.

Изменение правил обсудили в сети:

«А вот это радует! Молодцы! 👏; давно пора 👏; 👏правильно!; Совершенно верно🔥. Надеюсь, скоро артисты будут еще больше выпускать качественные украинские треки. А такие правила станут для них стимулом👏🏽👏🏽 о!; Но неужели мы приходим в институт репутации🔥; Максу не привыкать) Никогда эту премию не получит); Боже какой БРЭД… всюду эту политику к музыке пихают… уже смешно даже 😂; Это не лечится!!!; Позорище...».

Мы писали, стало известно, что YUNA запретила награждать треки, записанные с российскими артистами, а на церемонии собираются это вводить с этого года. Это означет, что некоторые номинанты автоматически выбывают из "гонки". Такая информация была представлена на официальном сайте премии.

Отметим, всего Макс Барских был номинирован пять раз:

«Песня на иностранном языке» - BESTSELLER - Макс Барских, Zivert, «Певец года», «Лучший клип», «Лучший дуэт/коллаборация», «Концертное шоу».

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