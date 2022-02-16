Певица Alina Pash, победившая в Нацотборе на «Евровидение-2022», разъяснила ситуацию со своей скандальное поездкой в Крым, из-за которой ее участие в конкурсе оказалось под вопросом.

Артистка поделилась признанием в комментарии ТСН, видео появилось в Инстаграм.

Ранее стало известно, что Алина Паш в 2015 году ездила в оккупированный Крым. Появилась информация о том, что певица попала туда через территорию России, однако она сама утверждала, что приехала на автобусе со стороны Украины. Исполнительница предоставила соответствующую справку, однако накануне в Госпогранслужбе заявили, что не выдавали ей документ о въезде в Крым через территорию Украины.

В новом комментарии певица призналась, что справку она получила не лично.

«Это сделал член команды, с которым я не имею желания работать после такого низкого поступка. Я в принципе не переживала, что могут быть какие-то проблемы с этой справкой, потому что я знаю, что я нормально пересекала границу – на автобусе», - рассказала Алина Паш.

Она призналась, что эта ситуация оказалась для нее крайне неприятной.

«Конечно, я расстроена, что это происходит. Конечно, я не хотела оказаться в эпицентре этого всего», - заявила Паш.

Артистка также сама подала заявление в Госпогранслужбу, чтобы подтвердить, что не нарушала правила въезда. Сейчас пограничники обрабатывают ее заявку.

Также стало известно, что наблюдательный совет «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» 18 февраля проведет внеочередное заседание, на котором будет решаться, поедет ли Алина Паш представлять Украину на «Евровидении».

Напомним, Алине Паш и Калушу после скандала предложили ехать на "Евровидение-2022" вместе.

Как сообщала Politeka, MELOVIN на фоне скандала с Алиной Паш ответил на претензии.

Также Politeka писала, что ответ пограничников по Alina Pash после Нацотбора на Евровидение-2022 вызвал бурную реакцию.