Как пишет Politeka.net, Alina Pash - украинская певица, которая победила на Нацотборе "Евровидения-2022". Но стало известно, что артистка якобы посещала Крым, пересекая границу не через украинскую границу. На страничке организаторов в Инстаграм появилось прояснение ситуацию с документом, который предоставила Alina Pash.
"Госпогранслужба не выдавала документ о въезде в Крым с украинской территории, который Алина Паш предоставила Общественному, об этом сообщили в ГНСУ журналистам Общественное Новости", - написано было на страничке.
Alina Pash пока не комментировала ситуацию с документами, а только рассказала о Kalush, которые заняли второе место.
"Выступление группы Kalush считаю достойным, хорошим. И как в принципе всех участников Нацотбора, мы все старались, мы все разные, мы поддерживали друг друга за кулисами. Но в интернете сейчас ведется ожесточенная хейтерская борьба между фанбазами", - сказал Алина.
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Звезда также отметила, что поддерживает группу Kalush в том, что они требуют от "Суспільного" информацию по отношению к зрительскому голосованию.
Напомним, скандал с поездкой Алины Паш в Крым: организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" выкатили официальный ответ
А еще Politeka писала, что Kalush после провала на Нацотборе выдвинул требования к организаторам
Также Politeka сообщала, что Alina Pash на фоне скандала ответила, зачем ездила в Крым и сделала фото на Красной площади