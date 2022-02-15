Организатор Нацотбор на "Евровидение-2022" получил ответ от Госпогранслужбы, отвечая на вопрос, который навис над участницей Alina Pash.

Как пишет Politeka.net, Alina Pash - украинская певица, которая победила на Нацотборе "Евровидения-2022". Но стало известно, что артистка якобы посещала Крым, пересекая границу не через украинскую границу. На страничке организаторов в Инстаграм появилось прояснение ситуацию с документом, который предоставила Alina Pash.

"Госпогранслужба не выдавала документ о въезде в Крым с украинской территории, который Алина Паш предоставила Общественному, об этом сообщили в ГНСУ журналистам Общественное Новости", - написано было на страничке.

Alina Pash пока не комментировала ситуацию с документами, а только рассказала о Kalush, которые заняли второе место.

"Выступление группы Kalush считаю достойным, хорошим. И как в принципе всех участников Нацотбора, мы все старались, мы все разные, мы поддерживали друг друга за кулисами. Но в интернете сейчас ведется ожесточенная хейтерская борьба между фанбазами", - сказал Алина.

Звезда также отметила, что поддерживает группу Kalush в том, что они требуют от "Суспільного" информацию по отношению к зрительскому голосованию.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Треш намечается", "Какая жесть, уже и документы подделывают? Что это творится?!!!", "Домой".

Напомним, скандал с поездкой Алины Паш в Крым: организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" выкатили официальный ответ

А еще Politeka писала, что Kalush после провала на Нацотборе выдвинул требования к организаторам

Также Politeka сообщала, что Alina Pash на фоне скандала ответила, зачем ездила в Крым и сделала фото на Красной площади



