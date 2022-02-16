Алина Паш высказалась по поводу последних разбирательств и победы на песенном конкурсе, также она заговорила о проигравшей группе.

Так, 28-летняя Alina Pash после скандала на нацотборе "Евровидения" решила высказаться по поводу финала и общения с другим участником, передает Politeka.net. Причем далеко не все были согласны с таким итогом выбора.

Группа "Kalush Orchestra" решила заявить, что не признает своего поражения и они решили обратиться в суд и подать иск. Kalush признался Осадчей, почему они приняли такое решение. По словам артиста, у них претензии к организаторам и далеко не одни.

Алина решила высказаться по поводу совместного участия с груупой на песенном конкурсе.

«Вам нужно вместе с Калуш вместе на Евровидение ехать» - пишет один из поклонников.

Алина ответила: «Я готова, если это примирит страну и заставит задуматься над более важными проблемами, которые происходят сейчас. Поклонники группы Калуш, я вам не враг. Нам, украинцам, нужно быть едиными в такое важное для страны время» - высказалась певица.

"Мы хотим увидеть голоса зрительских симпатий и понять, какие они. Если бы там было всё честно, то они бы нам просто показали эту карточку", — в свою очередь ранее заявил Kalush.

Кроме того, звезда оправдалась за поездку в оккупированный Крым. Alina Pash сообщила, что в 2015-м году действительно была на полуострове - но не выступала, а ездила на автобусе на свадьбу к украинке.

Таким образом, певица заявила, что не нарушала закон.

Напомним, организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" выдали официальный ответ по поводу поездок Алины Паш

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