Настя Каменских и Потап долго скрывали свои отношения, и никак не комментировали слухи, пишет Politeka.net. Однако в 2019 году пара поженилась, наконец-то рассказав всем о своей любви.
День влюбленных звезды провели вместе, о чем свидетельствуют сторис Настя Каменских в Инстаграм. На новом видео звезда снимала себя в зеркало лифта. В руках артистка держала большой букет тюльпанов, а позади нее виднелись красные шарики.
Исполнительница улыбнулась и начала петь свою песню "Ты же не забыл".
"Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами
Мы с тобой, как в первый раз, и дождь пошёл, такой...", - запела Настя Каменских.
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"Сентиментальный...", - подхватил Потап, которого не было видно за шариками. Можно сказать, влюбленные устроили настоящую романтику в лифте.
Отметим, в посте Настя Каменских показала, чем порадовал ее муж утром 14 февраля - шикарный букет и много красных шариков.
"❤️❤️❤️", - подписала фото певица, и тем же ответил ее муж.
Пользователи Сети сделали комплименты паре и написали ей много приятных пожеланий.
Напомним, Каменских поделилась романтическим настроением, сверкнув украшениями
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