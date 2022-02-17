Украинская актриса, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая рассказала, что попасть в «Сваты» и «Папика» ей помогла забавная ситуация на пробах.

Как пишет Politeka.net, об этом Дарья Петрожицкая рассказала в интервью шоу «Поговори со мной».

«У меня с «Папиком» случился фарт. Я пришла на очередные пробы «Сватов». У меня был эпизод один учительницы. Я подумала: «Вау! Это же «Квартал», так интересно», - рассказала Петрожицкая.

По ее словам, на пробах в «Сваты» ей нужно было рассказать стихотворение. Она начала рассказывать и забыла произведение после первых четырех строчек.

«И я им говорю: «А можно я вам спою?». И начала петь. На самом деле, Яковлева тогда не было на этих пробах. Был Миша Савин и Ольга Яковлева. Я не знаю, что тогда зацепило Андрея, что они в итоге выбрали меня. У меня должно было быть два съемочных дня, а мою историю так расширили, что это было пять дней», - отметила актриса.

Она добавила, что именно тогда понравилась Яковлеву, который позже позвал ее сниматься в сериале «Папик», который сделал артистку невероятно популярной.

Напомним, что Петрожицкая в военной форме нарвалась на критику: «Хватило прошлых…».

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