Как пишет Politeka.net, об этом Дарья Петрожицкая рассказала в интервью шоу «Поговори со мной».
«У меня с «Папиком» случился фарт. Я пришла на очередные пробы «Сватов». У меня был эпизод один учительницы. Я подумала: «Вау! Это же «Квартал», так интересно», - рассказала Петрожицкая.
По ее словам, на пробах в «Сваты» ей нужно было рассказать стихотворение. Она начала рассказывать и забыла произведение после первых четырех строчек.
«И я им говорю: «А можно я вам спою?». И начала петь. На самом деле, Яковлева тогда не было на этих пробах. Был Миша Савин и Ольга Яковлева. Я не знаю, что тогда зацепило Андрея, что они в итоге выбрали меня. У меня должно было быть два съемочных дня, а мою историю так расширили, что это было пять дней», - отметила актриса.
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Она добавила, что именно тогда понравилась Яковлеву, который позже позвал ее сниматься в сериале «Папик», который сделал артистку невероятно популярной.
Напомним, что Петрожицкая в военной форме нарвалась на критику: «Хватило прошлых…».
Как сообщала Politeka, Петрожицкая растаяла в объятиях нового бойфренда.
Также Politeka писала, что Петрожицкая в компании близких обратилась к поклонникам: "Вам обеспечено...".