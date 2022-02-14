Українська актриса і співачка Даша Петрожицька, яка зіграла головну роль в серіалі "Папік", розтанула в обіймах свого нового коханого.

Як пише Politeka.net, в інтерв'ю Каті Осадчій Даша Петрожицька зізналася, що познайомилася з коханим на відпочинку в Єгипті. Хлопець не знав, що вона відома актриса, оскільки живе в Німеччині. Розповідаючи про нові стосунки актриса виглядала неймовірно щасливою і збентеженою.

У себе в Instagram на честь Дня Всіх Закоханих актриса опублікувала зворушливий знімок з хлопцем, якого звуть Олексій. Петрожицька світилася від щастя в обіймах коханого.

"Happy 🤍 day!",- підписала фото зірка.

У коментарях щасливій актрисі залишили масу теплих слів.

"Ви дуже красива і гармонійна пара", "Хто цей красень?", "Я дуже щаслива, що Даша знайшла своє щастя, але її щастя так схоже на Мілоша Биковича», "Що за диво. Нехай ваша любов буде вічна", "Це не Еллерт?", "Як же мило", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Петрожицька кинулася в обійми до відомого ведучого: "Ось так зустріч".

Як раніше повідомляла Politeka, Петрожицька у військовій формі нарвалася на критику: «вистачило минулих...».

Також Politeka писала, що Петрожицька вразила реакцією на звання Заслуженої артистки України.