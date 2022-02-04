Так, 30-річна Петрожицька опублікувала в своєму Instagram кадр з прем'єри нового українського фільму "Найкращі вихідні", передає Politeka.net. Дар'я позувала разом із молодшою сестрою Анастасією і кращим другом, теж актором, Павлом Кружновим.
Трійця отримала задоволення від перегляду фільму за участю Петрожицької. Дар'я порадила українцям теж подивитися цю комедію.
"Мої ❤️ зі мною на прем'єрі "Найкращі вихідні"! Вже в прокаті!!! Сходіть в кінотеатр на наше кіно - гарний настрій вам забезпечено ❤️❤️❤️ @thebestweekendmovie @filmua @atlasweekend", - йдеться в підписі.
"Найкращі вихідні" складається з чотирьох новел, героїв кожної з яких чекає шалена подорож, як тільки вони виходять за поріг дому, щоб відправитися до Києва. Заради любові хлопець з Німеччини влаштовується волонтером на фестиваль, щоб завоювати серце дівчини-організатора. Хлопці з Кривого Рогу влаштовують відривну хлоп'ячу вечірку в столиці. Юна одеситка шукає батька-рокера, якого не бачила 10 років. А кар'єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, яку зриває її молодший брат.
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