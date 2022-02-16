Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Алина Паш опубликовала официальное заявление, сообщив о том, что снимает свою кандидатуру с конкурса. Это значит, что певица не будет представлять Украину на «Евровидении».
«Я гражданка Украины, я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что излилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню», - заявила звезда.
Она отметила, что у нее не хватает ресурсов, чтобы противостоять атаке и угрозам, которые посыпались на нее после того, как стало известно, что она посещала Крым.
«Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С трудным сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения», - заявила она.
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В комментариях певицу поддержали ее поклонники.
«Ни один человек на планете земля не заслуживает подобной травли. Это ужасно!», «Держись!», «Ох, любимая моя девочка, держись, всеми фибрами души я с тобой», «Грустно... жаль, что так все сложилось», «Алина, адекватные люди с тобой! Нас больше! Мы просто делом заняты», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Alina Pash рассказала, зачем ездила в Крым: "Люди не поняли...".
Как сообщала Politeka, Алина Паш рассказала, откуда взялась фейковая справка от пограничников: "Это сделал...".
Также Politeka писала, что Алине Паш и Калушу после скандала предложили ехать на "Евровидение-2022" вместе.