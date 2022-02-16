Аліна Паш висловилася з приводу останніх розглядів і перемоги на пісенному конкурсі, також вона заговорила про програла групі.

Так, 28-річна Alina Pash після скандалу на нацвідборі "Євробачення" вирішила висловитися з приводу фіналу і спілкування з іншим учасником, передає Politeka.net. Причому далеко не всі були згодні з таким підсумком вибору.

Група "Kalush Orchestra" вирішила заявити, що не визнає своєї поразки і вони вирішили звернутися до суду і подати позов. Kalush зізнався Осадчій, чому вони прийняли таке рішення. За словами артиста, у них претензії до організаторів і далеко не одні.

Аліна вирішила висловитися з приводу спільної участі з груупою на пісенному конкурсі.

"Вам потрібно разом з Калуш разом на Євробачення їхати" - пише один з шанувальників.

Аліна відповіла: "я готова, якщо це примирить країну і змусить задуматися над більш важливими проблемами, які відбуваються зараз. Шанувальники групи Калуш, я вам не ворог. Нам, українцям, потрібно бути єдиними в такий важливий для країни час " - висловилася співачка.

"Ми хочемо побачити голоси глядацьких симпатій і зрозуміти, які вони. Якби там було все чесно, то вони б нам просто показали цю картку", - у свою чергу раніше заявив Kalush.

Крім того, зірка виправдалася за поїздку в окупований Крим. Alina Pash повідомила, що в 2015-му році дійсно була на півострові - але не виступала, а їздила на автобусі на весілля до Українки.

Таким чином, співачка заявила, що не порушувала закон.

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