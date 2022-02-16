Співачка Alina Pash, яка перемогла у Нацвідборі на "Євробачення-2022", роз'яснила ситуацію зі своєю скандальною поїздкою до Криму, через яку її участь у конкурсі опинилася під питанням.

Артистка поділилася зізнанням у коментарі ТСН, відео з'явилося в Instagram.

Раніше стало відомо, що Аліна Паш у 2015 році їздила в окупований Крим. З'явилася інформація про те, що співачка потрапила туди через територію Росії, проте вона сама стверджувала, що приїхала на автобусі з боку України. Виконавиця надала відповідну довідку, однак напередодні в Держприкордонслужбі заявили, що не видавали їй документ про в'їзд до Криму через територію України.

У новому коментарі співачка зізналася, що довідку вона отримала не особисто.

"Це зробив член команди, з яким я не маю бажання працювати після такого низького вчинку. Я в принципі не переживала, що можуть бути якісь проблеми з цією довідкою, тому що я знаю, що я нормально перетинала кордон - на автобусі", - розповіла Аліна Паш.

Вона зізналася, що ця ситуація виявилася для неї вкрай неприємною.

"Звичайно, я засмучена, що це відбувається. Звичайно, я не хотіла опинитися в епіцентрі цього всього", - заявила Паша.

Артистка також сама подала заяву в Держприкордонслужбу, щоб підтвердити, що не порушувала правила в'їзду. Зараз прикордонники обробляють її заявку.

Також стало відомо, що наглядова рада "Національної суспільної телерадіокомпанії України" 18 лютого проведе позачергове засідання, на якому вирішуватиметься, чи поїде Аліна Паш представляти Україну на "Євробаченні".

Нагадаємо, Аліні Паш і Калушу після скандалу запропонували їхати на" Євробачення-2022 " разом.

Як повідомляла Politeka, MELOVIN на тлі скандалу з Аліною Паш відповів на претензії.

Також Politeka писала, що відповідь прикордонників по Alina Pash після Нацвідбору на Євробачення - 2022 викликала бурхливу реакцію.